Och fir Rheinland-Pfalz an déi aner Bundeslänner dierften Ouverturen kommen, wat d'Arees fir Leit aus Lëtzebuerg ugeet.

Wéi d'Ministerpresidentin Malu Dreyer an engem Interview op der däitscher Télé duerchblécke gelooss, wier si frou, datt een op Bundesniveau en Accord fonnt hätt, datt Leit aus dem Grenzgebitt sech fir puer Stonnen an Däitschland ophale kënnen, ouni en negatiivt Covid-Test virleeën ze mussen an ouni a Quarantän ze goen.

Onofhängeg dovunner, ob ee Frontalier ass oder net.

D'Ministerpresidentin vu Rheinland-Pfalz sot, et hätt een als Bundesland, dat u Lëtzebuerg grenzt an no bei der franséischer Grenz ass, permanent Stress wéinst der Fro. Si hätt sech selwer derfir agesat, datt an der Grenzregioun kuerzfristeg Openthalter vun e puer Stonnen fir d'Residenten aus den Nopeschlänner méiglech sinn.

Vun e Méindeg un dierf ee jo als Lëtzebuerger Resident ouni Restriktiounen fir manner wéi 24 Stonnen an d'Saarland.