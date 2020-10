Obwuel aktuell beim Large-Scale-Testing d'Kapazitéiten net erreecht ginn, wëll een d'Leit, déi an de Laboe getest ginn, net dohinner ëmleeden.

All Dag loosse sech Dausende vu Leit zu Lëtzebuerg op Covid testen, déi eng am Kader vum Large-Scale, vill awer och, well se Symptomer hunn a Sécherheet brauche fir op d'Schaff oder an d'Schoul. Dat féiert zu deels laange Waardeschlaange virun de Laboen, woubäi Persoune mat Symptomer baussen am Naasse waarde mussen an déi mat Large-Scale-Rendez-vous, déi meeschtens jo net krank sinn, bequem mam Auto am Drive-In pénktlech bäikommen.

Zu Jonglënster bei enger Filial vun de Laboratoires Réunis sti permanent Leit an der Schlaang, fir sech op Covid testen ze loossen. Déi meescht dovunner wéinst Symptomer oder Kontakt mat engem Infizéierten. D'Laboratoires Réunis schaffen zënter Mäerz wäit iwwert hire Kapazitéitsgrenzen. Eigentlech ass dëse Reseau vu Laboe fir 1.500 Bluttanalysen den Dag ausgeluecht, am Moment kommen awer nach emol knapp 2.000 Covid-Tester den Dag dobäi. Kuerzfristeg kéint d'Situatioun sech awer liicht entschäerfen, hofft de Prof. Dr Bernard Weber, CEO vu Laboratoires Réunis. Well Leit, déi en Test fir an d’Ausland brauchen, sech an Zukunft erëm an engem Large-Scale-Center umelle kënnen an esou net méi virun engem private Labo an der Schlaang stinn.

Wann ee weess, dass et am Large-Scale-Testing am Moment eng Kapazitéit vun 10.000 Tester den Dag gëtt, vun deenen awer nëmmen eng 3.500 genotzt ginn, kann ee sech effektiv froen, firwat net méi Leit op déi bequem Drive-In-Statiounen dirigéiert ginn. Mir kruten erkläert, et wéilt een déi zwee Testsystemer, de breede Screening op der enger Säit, an Tester bei Verdacht op der anerer Säit, vuneneen trennen. Ënnert anerem, well d'Prouwen duerno am Labo op verschidde Manéieren analyséiert ginn. D’Large-Scale-Prouwe ginn eréischt da genee ënnert d’Lupp geholl, wa se an engem éischte séieren Test positiv uschloen. Prouwe vu Patiente mat Covid-Verdacht ginn direkt méi intensiv getest.

Nieft de Covid-Tester lafen d'Bluttanalyse wéi gewinnt weider. Zu Jonglënster si béid Aktivitéite kloer vunenee getrennt. Bei anere Filiale vun de Laboratoires Réunis ass dat net ëmmer de Fall. Patiente fir Covid-Tester a fir Bluttanalyse stinn an der selwechter Schlaang. Op d'Léisung, moies Bluttanalysen a mëttes Covid-Tester duerchzeféieren, esou wéi d'Konkurrenz vu Ketterthill dat praktizéiert, wëllt ee bei de Laboratoires Réunies bewosst verzichten, fir dass d’Clienten net un eng bestëmmten Auerzäit gebonne sinn, an hir Covid-Tester esou méi flexibel duerchféiere kënnen.

Fir d'Situatioun weider z'entschäerfen, soll och Personal agestallt ginn. Et preparéiert ee sech op den Hierscht, wou ee mat zousätzlecher Aarbecht rechent, well dann nieft Covid och méi wéi soss op Influenza getest muss ginn.