Net Divergenze sollten dominéieren, mä d'Unitéit vun der CSV, dat war den Tenor am Nationalcomité, deen en Donneschdeg zu Ettelbréck an der Däichhal war.

Natierlech war den Drock grouss, nodeem matzen am August Aussoe vum Parteipresident Engel zu méiglechen neie Steieren, fir d'Corona-Effekter ofzefiederen, fir zolidd Opreegung an der Reie vun der Partei gesuergt haten an um Enn de Frank Engel esouguer huet missten hannert seng eege Propositioune goen.

Nëmmen 80 Membere vum CSV-Nationalcomité waren en Donneschdeg den Owend present, eng offiziell Kommunikatioun war net erwaart ginn. Si koum e Freideg am spéide Moien awer a Form vun engem kuerze Communiqué.

Personell ginn all Decisiounen op de Kongress am Fréijoer d'nächst Joer verréckelt: sou bleift de Paul Galles, nom Ausfall vum Felix Eischen wéinst engem Burn-Out, bis zum Walkongress d'nächst Joer Generalsekretär faisant fonction.

Beim virtuelle Kongress an zwou Woche soll et also reng ëm thematesch Motiounen a Positionnementer goen, woubäi d'gréisst Oppositiounspartei de Fokus wëll op Soziales, Logement, Finanzen a Familljepolitik leeën.

Wéi et en Donneschdeg geheescht huet, wier d'sozial Selektivitéit am Land verluer gaangen - entspriechend Reform-Propose wëll d'CSV duerfir op deem präzise Punkt maachen.

Da war et nach den Appell vun der Parteispëtzt, fir sech gëeent ze presentéieren an eng Alternativ zur Regierungspolitik duerzestellen.

An den nächste Méint wëll déi gréisst Oppositiounspartei, wéi schonn annoncéiert, an Aarbechtsgruppe wichteg grondsätzlech an aktuell politesch Themen opschaffen a Positiounen dozou zesummen ausschaffen.

Offiziellt Schreiwes

Pressemitteilung der CSV

Gestern abend tagte der Nationalrat der CSV in Ettelbrück. Rund 80 Mitglieder des Gremiums nahmen an dieser Sitzung teil. Der Nationalrat hat beschlossen, dass in den kommenden Monaten Arbeitskreise sich mit wichtigen grundsätzlichen und aktuellen politischen Themen befassen, und den zuständigen Gremien Vorlagen zur Beschlussfassung liefern werden. Das Nationalkomitee wird diese Arbeitskreise zeitnah einsetzen. Alle Parteimitglieder erhalten die Möglichkeit, an deren Beratungen teilzunehmen. Die Diskussionen innerhalb der Partei haben gezeigt, dass ein grosser Wille zur Teilnahme an zukünftigen Positionierungen besteht. Die CSV wird die Partizipation jedes interessierten Parteimitglieds ermöglichen und fördern. Als grösste Partei des Landes verfügt sie über einen einzigartigen Fundus an engagierten Mitgliedern mit den verschiedensten Fachkompetenzen, die sie umfassend mobilisieren und nutzen will.

Mit dem Einverständnis des Nationalrats übernimmt der Abgeordnete Paul Galles kommissarisch das Amt des Generalsekretärs der CSV bis zum regulären Parteikongress 2021. Dieser wird in jedem Fall, wie von der Parteisatzung vorgesehen, ein Wahlkongress sein.

Mitgeteilt vom CSV-Generalsekretariat