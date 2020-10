En date du 1er octobre 2020, le gouvernement, représenté par le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, la ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding, le ministre des Finances, Pierre Gramegna, le ministre de l’Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, et le ministre du Logement, Henri Kox, s’est réuni avec le bureau du Syvicol pour échanger sur les dossiers en cours concernant le niveau communal et les conséquences de la crise du COVID-19. Les sujets abordés lors de cette réunion furent notamment: Le bilan provisoire de la crise sanitaire et l’évaluation de la collaboration entre les autorités étatiques et communales;

Les conséquences de la crise sur les finances communales et les initiatives visant à soutenir les communes;

Le nouveau pacte logement qui définit la coopération entre l'État et les communes pour stimuler davantage l'offre en logements abordables;

L’évaluation de l’impact de la circulaire du 21 juin 2019 visant à solliciter l’avis du Syvicol sur les projets de loi ou de règlement grand-ducal qui concernent le secteur communal. Le Premier ministre a commenté: «Il est très important pour le gouvernement de s’échanger régulièrement avec les représentants des communes. Je tiens à les remercier pour leur collaboration et soutien pendant la crise sanitaire, notamment pour la distribution sans précédent de matériel sanitaire aux résidents. Ce matin, nous avons pu recueillir les retours des communes sur la crise et ses conséquences, notamment financières. Nous avons également retenu de nous retrouver l’année prochaine pour faire un nouveau point avec le bureau du Syvicol.» Quant aux finances communales, la ministre de l’Intérieur a précisé que: «Nous observons de près la situation financière des communes, qui a été impactée par la crise sanitaire. Les services du ministère sont à la disposition des communes pour effectuer un conseil financier, et jusqu’à présent, aucune commune n’a signalé des problèmes de liquidités, ce qui me rassure. Néanmoins, afin d’encourager les communes à continuer d’investir, j’ai récemment augmenté les subsides pour les équipements collectifs dans le secteur communal.»