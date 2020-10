De Logementsministère huet den Inventaire gemaach vun den abordabele Wunnengen, déi aktuell an der Maach sinn.

An déi och vum Staat iwwer de Fonds spécial au développement du logement konventionéiert ginn.

Bei 3.600 Logementer respektiv 308 Projete bedeelegt sech de Staat finanziell. Dës Zuel gouf virun der Press genannt, wou den Tëschebilan vum spezielle Fong presentéiert gouf.

Dës 3.600 Wunnenge gi gebaut vu 5 verschiddenen Acteuren: der SNHBM, dem Fonds du Logement, de Gemengen an dann nach Associatiounen a privaten Acteuren.

De Staat steiert 550 Milliounen Euro bäi, d'Héicht vun de Subventiounen hänkt virop dovun of, ob e Logement verkaf oder verlount gëtt.

A 57 Gemenge gi Projete fir abordabele Wunnraum ëmgesat. Déi Meescht schaffen hei mat den zwee ëffentleche Promoteuren der SNHBM an dem Fonds du Logement zesummen. 28 Gemenge baue selwer Wunnenge vun deem Typ.

Mat dësem Rapport hätt een elo e besseren Iwwerbléck, wou aktuell iwwerhaapt Wunnenge mat moderéierte Präisser gebaut ginn, esou sot de Logementsminister Henri Kox. De sprangende Punkt wär, dass dës Wunnengen an ëffentlecher Hand bleiwen. D'Ventë ginn nämlech an der Amphiteose gemaach.

De Prognosë vum Logementsministère no kéinte bis 2024 nach 4.000 abordabel Wunnengen dobäikommen, déi eben och iwwer dëse Spezial-Fong konventionéiert wären. An der Zukunft wéilt een iwwer dëse Wee méi ewéi 1.000 Logementer d'Joer bauen. Op d'Fro, ob een dem Logementsproblem domat bäikomme kéint, sot de Minister Kox, dass een ëmmer nach méi maache kann. Allerdéngs kritt een esou méi Gemengen mat an d'Boot.

Offiziellt Schreiwes

En route pour le logement abordable à Luxembourg (02.10.2020)

Communiqué par: ministère du Logement

Le ministère du Logement investit plus de 550 millions d'euros dans la création de logements abordables. Le rapport intermédiaire du Fonds spécial au développement du logement révèle l'envergure de l'engagement public. Ainsi 3.600 logements abordables sont en cours de réalisation dans 57 communes. Lors d'une conférence de presse, le ministre du Logement, Henri Kox, en a appelé aux communes de participer au Pacte logement 2.0.

En avril de cette année, le ministère du Logement a mis en place le Fonds spécial de soutien au développement du logement. Lors d'une conférence de presse, le ministre du Logement Henri Kox avait présenté un premier rapport intermédiaire du Fonds avec une série de données clés en relation avec les projets de logements subventionnés.

Actuellement, le ministère du Logement finance plus de 3.600 logements abordables répartis sur 308 projets différents. Ces logements sont réalisés par la Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM) (34%), le Fonds du logement (25%), les communes (21%) et des associations et acteurs privés (20%). Plus de trois quarts des projets en réalisation ont été initiés au courant des 4 dernières années. L'État met à disposition des différents acteurs plus de 550 millions d'euros pour la réalisation de ces 3.600 logements, la hauteur des subventions dépendant essentiellement s'il s'agit de logements destinés à la vente ou à la location.

La répartition géographique montre que les projets en réalisation se répartissent sur 57 communes. Une grande partie de celles-ci développent des projets en collaboration avec les deux promoteurs publics Fonds du logement et la SNHBM. 28 communes sont elles mêmes développeurs de ce type de logements. Le ministre Henri Kox a rappelé que les deux grands promoteurs publics sont disponibles pour accompagner les communes dans la création de logements abordables. La collaboration avec les promoteurs publics permettra à terme que plus de logements de ce type seront créés dans toutes les communes du pays.

Dans ce contexte, le ministre a souligné l'importance du nouveau Pacte logement 2.0 visant à établir une véritable alliance nationale entre le gouvernement et les communes pour la création de logements abordables en main publique. «Le parc immobilier public restera public! Ce sont ces logements qui garantissent durablement des prix décents et accessibles pour les générations futures. D'où l'importance pour les communes de relever ce défi national. Et nous les soutiendront – financièrement et en conseil.»

La présentation du rapport intermédiaire du Fonds spécial a également permis de jeter un regard sur les projets de développement de logements qui sont en phase d'identification, mais non encore conventionnés par le ministère. Ainsi, les différents promoteurs ont annoncé au gouvernement vouloir démarrer d'ici 2024 la construction de quelque 4.000 logements supplémentaires aux 3.600 qui sont conventionnés actuellement. Parmi ces annonces figurent les grands projets emblématiques sur les friches industrielles de Wiltz et Dudelange, mais également une série de projets d'envergure moyenne à Echternach, Kehlen, Mamer, Mersch, Diekirch ainsi qu'en Ville de Luxembourg.

À terme, il est dès lors prévu de porter la production de logements abordables à plus de 1.000 unités par an.

Finalement, le ministre Henri Kox a également pu annoncer que le Fonds spécial a permis l'acquisition de plus de 1.000 ares de terrain à développer pouvant accueillir approximativement 300 logements supplémentaires. L'acquisition de réserves foncières par la main publique est à terme indispensable pour le développement de logements abordables.

Ensemble avec le Pacte logement 2.0, le Fonds spécial constitue enfin l'outil dont le ministère avait besoin pour pouvoir augmenter de façon conséquente l'offre en logements abordables.