La nouvelle tarification attractive pour les installations photovoltaïques au-dessus de 30 kW jusqu’à un maximum de 200 kW est désormais accessible à tous les bénéficiaires. Le règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergies renouvelables a été publié le 2 octobre 2020 au Journal officiel. Le 29 septembre, la Commission européenne a donné son feu vert à cette aide d’état visant à stimuler davantage la croissance des énergies vertes au Luxembourg. Adaptation de la tarification: accent sur les agriculteurs, les PME et les bâtiments tertiaires Avec l’objectif de soutenir davantage le développement de l’énergie solaire au Luxembourg, le gouvernement a adapté le système de tarification. Ainsi, les aides pour les installations photovoltaïques au-dessus de 30 kW et jusqu’à un maximum de 200 kW sont maintenant accessibles directement aux agriculteurs, aux petites et moyennes entreprises et aux bâtiments tertiaires sans passer par une société civile ou coopérative. Cependant, les sociétés coopératives gardent un tarif légèrement préférentiel. Les projets plus grands, de 200 à 500 kW et de 500 kW à 5 MW, seront toujours soumis à un appel d’offres. Tarification dégressive pour les installations photovoltaïques (€/MWh)



2020



(jusqu’au 31.03.2021)



2021



(après le 31.03.2021)



2022



0 ≤ 10 kW



(tous bénéficiaires)



160,05



155,25



150,59



10 < x ≤ 30 kW



(tous bénéficiaires)



150,35



145,84



141,46



30 < x ≤ 100 kW



(Soc. coopératives & civiles)



139,20



133,63



128,29



30 < x ≤ 100 kW



(tous bénéficiaires)



129,60



124,42



119,44



100 < x ≤ 200 kW



(Soc. coopératives & civiles)



134,40



129,02



123,86



100 < x ≤ 200 kW



(tous bénéficiaires)



124,80



119,81



115,02



200 < x < 500 kW



(Soc. coopératives & civiles)



120,00



115,20



110,59



«En permettant à davantage d’acteurs de bénéficier de la tarification avantageuse auparavant réservée aux coopératives et sociétés civiles, nous espérons convaincre encore plus d’acteurs que l’énergie photovoltaïque est non seulement bénéfique pour le climat, mais également pour l’économie puisqu’elle soutient directement l’artisanat», précise le ministre de l’Énergie, Claude Turmes. L’énergie solaire: une histoire à succès L’énergie solaire est une énergie d’avenir, et les derniers chiffres ont été une preuve claire que de plus en plus de résidents y adhèrent: la production des centrales photovoltaïques ne cesse d’augmenter. En 2019, la puissance installée d’énergie solaire au Luxembourg a atteint un nouveau peak de 160 MW, couvrant les besoins en électricité d’environ 100.000 personnes. Entre 2018 et 2019, trois fois plus de panneaux photovoltaïques ont été installés que les années précédentes. Au total 762 installations photovoltaïques ont été mises en service en 2019.