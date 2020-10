An der route de Luxembourg op der Kockelscheier ass e Méindeg en Auto accidentéiert. D'Strooss war komplett fir den Trafic gespaart.

E Méindeg an der Mëttesstonn gouf et e mëssgléckten Iwwerhuelmanöver tëscht der Stad an der Kockelscheier. Een Auto huet een aneren touchéiert. Eng Automobilistin gouf mat hirem Won an d'Gestrëpps geschleidert.

D'Rettungszerwisser hu misste geruff ginn, fir si aus dem Gefier ze befreien. Si koum fir eng Kontroll an d'Spidol.