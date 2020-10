An der Chamber ass en Dënschdeg de Mëtteg um 14 Auer den ëffentlechen Debat iwwert d’Chamber-Petitioun, déi sech fir e Stopp vum 5G zu Lëtzebuerg asetzt.

Méi wéi 7.300 Signatairë waren dofir beienee komm.

An der Argumentatioun vun de Petitionären heescht et, dass een d’Populatioun an déi nächst Generatioune wéilt schützen, virun enger net-erprouwtener neier Technologie. Domadder gëtt sech enger weltwäiter Beweegung ugeschloss.

De Chamber-Debat iwwert d'Petitioun kënnt Dir de Mëtteg vu 14 Auer un am Livestream op RTL.lu suvéieren.