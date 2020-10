Hannergrond sinn déi ferme Auswierkunge vun der Corona-Kris op de Stol-Marché an domadder op ArcelorMittal, wou eng 580 Aarbechtsplaze sollen ofgebaut ginn

Et ass déi éischt offiziell Reunioun, nodeems d’Regierung, d‘Gewerkschaften an d’Direktioun vum Stolriiss Mëtt September schonns beienee waren a festgehaal hunn, dass et effektiv eng Kriis bei ArcelorMittal géif ginn. Keen aktuelle Site am Land soll iwwerdeems zougemaach ginn an och d’Accorde vum leschte Joer, wat zukünfteg Investissementer ubelaangt, sollen agehale ginn.