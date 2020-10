Et goung dobäi ëm d'Fro, ob perséinlech Informatiounen Objet vun enger Demande no Austausch tëscht Steierverwaltunge kënne sinn.

Privatleit, vun deenen eng national Verwaltung - am Kader vun enger Kooperatiounsprozedur tëscht EU-Memberlänner - Informatioune wëll kommunizéiert kréien, kënnen e Recours maache géint déi Demande. D'Länner kënnen awer z.B. engem Steierzueler, géint deen eng Enquête leeft, sou e Recours virenthalen, wann et aner Rekursméiglechkeete gëtt: Dat huet den Europäesche Geriichtshaff haut an enger Affär decidéiert, mat där e vun der Lëtzebuerger Cour administrative befaasst gi war.

EuGH/Steieraffär - Reportage Eric Ewald

D'Directrice vun der Lëtzebuerger Steierverwaltung hat am Mee 2017 eng Societéit an eng Bank opgefuerdert, bis spéitstens Ufank Juli vun deem Joer ënnert anerem. Renseignementer erauszeginn iwwer Bankkonten an d'Verméige vun enger Persoun, déi a Spuenien lieft, dat op Grond vun zwou Demanden no Informatiounsaustausch vun der spuenescher Steierverwaltung. Deemools konnt, der entspriechender Lëtzebuerger Gesetzgebung no, kee Recours dogéint agereecht ginn.

Nawell waren déi betraffe Persoun an 3 Gesellschaften dowéinst Mëtt Juli 2017 op d'Verwaltungsgeriicht gaangen. Si wollten d'Decisioun vum Pascale Toussing reforméiert oder annuléiert kréien. Den Tribunal administratif hat sech am Juni 2018 kompetent erkläert, wat déi zwee Recoursen ugeet, well d'Lëtzebuerger Legislatioun net konform wär zu engem Artikel vun der Charta vun den europäesche Grondrechter, dee fir all Bierger e Recht op e Recours virgesäit.

D'Direktesch-Decisioun war zum Deel annuléiert ginn, well verschidden Informatiounen net wierklech pertinent wären. De Staat hat nach deselwechte Mount Appell gemaach, well sou eng Opfuerderung nëmmen Objet vun engem Recours viru Verwaltungsgeriichter kéint sinn, wann eng Decisioun kontestéiert gëtt, déi eng Geldstrof fixéiert hat. D'Cour administrative hat d'Affär ausgesat an dem Europäesche Geriichtshaff sougenannt Questions préjudicielles gestallt.

Deem seng Riichter hunn deemno en Dënschdeg de Moie festgehalen, dass e Recours vu Privatleit méiglech ass, mä sou e Recours engem Steierzueler awer och ka virenthale ginn, wann et weider Rekursméiglechkeete gëtt. Donieft kéint eng Demande no Informatioune méi allgemenger betreffen amplaz méi preziser, wann déi allgemeng Informatiounen e Charakter hunn, deen, Zitat, «vraisemblablement pertinent» ass.