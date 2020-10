Leschte Freideg si 4 nei Petitiounen um Site vun der Chamber online, déi bis de 12. November consultéiert an ënnerschriwwe kënne ginn.

4 weider ëffentlech Petitiounen si leschte Freideg op de Chambersite komm, fir kënnen ënnerschriwwen ze ginn. Direkt dräi dovunner befaasse sech mam Coronavirus. Ënner anerem gëtt Gefuerdert, datt et eng fräi Entscheedung soll bleiwen, ob ee sech géint de Virus impfe wëll loossen. Da war et d'Fuerderung, d'Restriktioune fir net bestuete Koppelen, déi a verschiddene Länner wunnen, manner streng ze maachen an, indirekt mam Virus ze dinn, huet dann d'Fuerderung, fir de Linnen- a Schoultransport ze verstäerken, fir datt manner Leit an den eenzele Busser sëtzen.

Eng véiert Petitioun fuerdert dann, datt ronderëm d'Gare an der Stad en Shared Space soll entstoen.

Den Iwwerbléck vun den aktuelle Petitiounen:

Pétition publique 1662 : Fir oder géint de Coronavaccin – eng wichteg an eng fräi Entscheedung!

Pétition publique 1670: Levée des restrictions d'entrée au Luxembourg pour les couples non mariés, Permettre aux couples non mariés de se retrouver.

Pétition publique 1682: Rendre piétonnière la place de la gare à Luxembourg

Pétition publique 1684: Dringend Verstärkung fir de Linien- a Schülertransport, domat verbonnen Schoulzäiten variéieren

Pétition publique 1666: Valorisation du statut de femme/homme au foyer sur la base d'une rémunération étatique et d'un certificat de travail

Pétition publique 1678: Contournement de Mersch à 90 km/h sur l’A7

Pétition publique 1672: Pour un retour des heures de fermetures d'avant la crise du COVID-19

Pétition publique 1667: Verbot von "Schottergärten" (aka Steinwüsten)

Pétition publique 1673: Rajout d'une banquette rabattable murale dans toutes les toilettes pour personnes handicapées qui disposent d'assez de place pour les besoins spécifiques pour les personnes qui nécessitent de se faire changer une couche

Pétition publique 1674: Abrogation voire revue d'une loi concernant la mise en pension d'invalidité prématurée

Pétition publique 1676: Déi nei Organisatioun vun de Maison Médicales permanent bäibehalen

Pétition publique 1677: Senkung vun der TVA vu 17% op 15% bis den 01/01/2024 aus ekonomesche Grënn (COVID/Lockdown...)

Pétition publique 1668: Förderung von kleinen Plug-In Photovoltaik (Solar) Anlagen indem die eingespeiste Energie gutgeschrieben wird