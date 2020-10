De Wirtschaftsminister huet en neie Guide fir Betriber presentéiert an een 9. Handelsbüro am Ausland confirméiert.

Dem Franz Fayot no huet Lëtzebuerg vill Potential, fir méi z’exportéieren, wann och net alles. Lëtzebuerg kritt een 9. Handelsbüro an zwar zu Casablanca a Marokko an déi 9 Büroe kréien an Zukunft eng permanent Kontaktpersoun. Donieft huet d’Regierung een neien Internetsite lancéiert: Den "Digital marketing guide". Dat hunn de Wirtschaftsminister Franz Fayot an de President vun der Chambre de Commerce Luc Frieden op enger Pressekonferenz matgedeelt. Et geet drëms, d’Lëtzebuerger Entreprisen an hirer "Internationalisatioun" z’ënnerstëtzen.

An anere Wierder: Lëtzebuerger Firmen hëllefen nei Export-Opportunitéiten ze fannen. Och, oder besonnesch a Covid-Zäite wier et wichteg, de Lëtzebuerger Entreprisen ënnert d’Äerm ze gräifen. Well wéinst der Pandemie kënne kaum nach physesch Echangen tëscht Betriber aus verschiddene Natiounen organiséiert ginn, bal alles leeft digital.

De Lëtzebuerger Handels an Investment Bureau, oder Trade and investment Board, deen 2017 geschaaft gouf, huet no Alternativ gesicht a fonnt. Een Online-Guide soll de Betriber, déi exportéieren, Tipps ginn fir digitalen Marketing, sou den LSAP-Wirtschaftsminister Franz Fayot. Dozou gehéiert de Gebrauch vun neien digitalen Instrumenter fir Betriber mat Betriber ze connectéieren. Dem Luc Frieden no also net nëmmen "langweileg Webinaren", mee konkret Kontakter.

Gëtt et da Potential fir Lëtzebuerger Exporter? De Franz Fayot sot: „Jo“. De Grand-Duché wier kompetitiv an deels Spëtzereider.

D’Chambre de Commerce vertrëtt 90.000 Entreprisen an et géing enorm vill Méiglechkeeten fir vill Betriber ginn, sou iwwerdeems de Luc Frieden. Hien huet als Beispiller Waasser, Wäin a souguer Nuddele genannt. De Franz Fayot huet dotëscht gegeckst "Botter, Mëllech, mee kee Jughurt".

Méi seriö erëm: No der Wirtschaftsmissioun a Marokko virun engem gudde Joer beispillsweis hätt ee virun allem Erfolleger beim Export vun digitalen Servicer verzeechent.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Franz Fayot et Luc Frieden annoncent officiellement l'ouverture d'un bureau LTIO à Casablanca et lancent le Digital marketing guide, à l'issue de la réunion semestrielle du TIB (06.10.2020)

Communiqué par: ministère de l'Économie

Ce mardi 6 octobre, à l'issue de la réunion semestrielle du Conseil du commerce extérieur et des investissements (Trade and Investment Board), le ministre de l'Économie, Franz Fayot, et le président de la Chambre de commerce, Luc Frieden, ont présenté les initiatives récentes qui ont été prises, notamment dans le contexte de la crise sanitaire, pour soutenir les entreprises luxembourgeoises dans leurs efforts d'internationalisation avec l'ouverture d'un Luxembourg Trade & Investment Office (LTIO) à Casablanca et le lancement du Digital marketing guide.

Créé suite à la réforme de la promotion économique en février 2017, le Trade and Investment Board (TIB) est chargé d'élaborer la stratégie de promotion de l'économie luxembourgeoise et de fédérer les acteurs impliqués. Placé sous la présidence d'honneur de S.A.R. le Grand-Duc héritier et présidé par le ministre de l'Économie, le TIB est composé de treize membres, représentant 9 ministères et organismes (Chambre de commerce, FEDIL, Luxinnovation, Chambre des métiers) qui jouent un rôle dans la promotion économique. Le TIB est appelé à superviser les travaux du Trade and Investment Steering Committee (TISC) qui réunit les protagonistes mettant en œuvre les activités de promotion et de prospection dont les principaux: le ministère de l'Économie, la Chambre de commerce et Luxinnovation.

Au cours des 6 derniers mois et suite à la pandémie, les travaux du TISC se sont concentrés principalement sur l'accès des entreprises luxembourgeoises aux marchés internationaux et le développement du réseau de promotion économique.

Le renforcement du réseau international de promotion économique s'est matérialisé avec l'ouverture officielle d'un neuvième Luxembourg Trade & Investment Office (LTIO) à Casablanca, le tout premier en Afrique. La mission des bureaux LTIO est double: d'une part, ils visent à soutenir les entreprises luxembourgeoises dans l'implantation et le développement de leurs activités dans le marché et la région où le bureau est situé. D'autre part, ils accompagnent les entreprises étrangères du marché local intéressées à se développer au Luxembourg. La création d'un LTIO supplémentaire au Maroc avait été annoncée à l'issue de la dernière mission économique en septembre 2019, en raison du fort potentiel de développement et de coopération existant avec le pays, notamment dans le domaine de l'économie numérique. Le Maroc fait également office de hub régional pour développer ses activités sur le Maghreb et plus largement, sur tout le continent africain. Le bureau est dirigé par Atman Haloui, qui cumule cette nouvelle fonction à celle de consul honoraire du Luxembourg à Casablanca. Il est assisté par Kenza Jouahri, Trade Officer, qui l'a rejoint depuis le 1er juin. Le 10 novembre prochain, un webinaire ayant pour thème «Luxembourg-Maroc: une nouvelle piste de partenariats» sera organisé conjointement par le ministère de l'Économie et la Chambre de commerce en vue de sensibiliser et d'informer les entreprises luxembourgeoises et marocaines ainsi qu'un certain nombre de personnalités issues du monde politique et économique intéressés aux services de ce nouveau bureau.

En vue de faciliter l'accès aux marchés internationaux pour les entreprises luxembourgeoises, un guide du marketing digital pour l'internationalisation a été lancé. En effet, dans un contexte plus incertain pour le commerce international et face à l'impact économique de l'épidémie de COVID-19, un enjeu majeur pour les entreprises consiste à orienter leurs stratégies d'internationalisation vers le digital. Destiné aux entreprises luxembourgeoises de toute taille qui souhaitent profiter des opportunités numériques et bénéficier des outils, formations et aides financières disponibles, le guide sous forme de site internet met en avant les toutes dernières tendances en matière de marketing numérique afin d'aider les entreprises à renforcer leur présence en ligne et à ajuster leur stratégie internationale, particulièrement en cette période critique du COVID-19, mais également au-delà.

Allant de la réalisation d'un site web, en passant par la publicité en ligne, les marchés en ligne, la visioconférence, la marketing automation (automatisation du marketing) ou encore les réseaux sociaux, le guide explique comment implémenter ces pratiques au sein de toute entreprise, peu importe l'avancement de son développement digital, tout en veillant à respecter un niveau suffisant de cybersécurité. Le guide comprend également les coordonnées des conseillers en affaires internationales de la Chambre de commerce et du ministère de l'Économie ainsi que des attachés économiques et commerciaux luxembourgeois présents dans le monde, dont les LTIO, pour soutenir les entreprises luxembourgeoises qui souhaiteraient obtenir des conseils personnalisés sur la manière de développer leur activité à l'étranger. Le guide est disponible en deux langues (français et anglais) sous l'URL suivante: https://www.digitalguide.tradeandinvest.lu/.

Luc Frieden, président de la Chambre de commerce a précisé: «Je tiens à souligner qu'en ces temps économiquement difficiles, où le réflexe de repli sur soi tend à dominer la scène internationale, l'ouverture des entreprises sur l'extérieur reste indispensable à leur développement. L'internationalisation est en effet un élément important de la relance. Le développement à l'international est plus que jamais un facteur clé de la réussite des entreprises et continuera à leur offrir de multiples opportunités. À cette fin, la Chambre de commerce et ses partenaires de Trade & Invest proposent une gamme complète de services pour soutenir et motiver les entreprises à poursuivre leurs efforts dans ce domaine. Ainsi, je souhaite remercier les partenaires pour l'excellente coopération dans le cadre du TIB. Elle constitue, en effet, un parfait exemple de ce que peut être l'efficacité interinstitutionnelle œuvrant en faveur des entreprises et de l'économie.»

En guise de conclusion, le ministre Franz Fayot a déclaré: «Je suis heureux de constater que la bonne collaboration qui prévaut parmi les acteurs du TIB a permis de réagir rapidement et de répondre aux besoins des entreprises luxembourgeoises suite à la crise. Dans le contexte actuel, où les déplacements à l'étranger sont limités et où la transformation digitale s'accélère, tandis que le commerce international demeure une source de revenus importante pour les entreprises luxembourgeoises, le renforcement de notre réseau à l'international est le bienvenu. Aussi, la mise en place d'un guide du marketing digital pour l'internationalisation des entreprises répond également parfaitement à deux axes essentiels pour le développement de l'économie luxembourgeoise qui sont l'internationalisation et la digitalisation.»