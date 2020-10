Abitatio ass, nieft dem Fonds du Logement an dem SNHBM, eng weider Organisatioun, déi sozial Wunnengen zu Lëtzebuerg kreéiert.

De 5. Oktober goufen dann déi éischt 7 Wunnunitéite vun Abitatio ageweit. Fir dëse Projet goufen zu Nidderkuer, op der Kräizung vun der Rue des Écoles and er Rue St. Pierre 5 Haiser renovéiert an ëmgebaut, hei ass Plaz fir 33 Persounen entstanen. Dëse Projet gouf zu 75 Prozent vum Logementsministère an zu 25 Prozent vun der Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte finanzéiert.

Abitatio ass eng Initiative vun der Fondatioun pour l'Accès au Logement, déi och schonn Agence Immobilière sociale gegrënnt huet.

PDF: Den techneschen Dossier