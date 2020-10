Kuerz virun 9 Auer e Mëttwoch de Moie koum et an der Escher Strooss zu Hunchereng zu engem Accident.

Éischten Informatiounen no krut de Chauffer vun engem klenge Camion e Bam frontal ze paken. Eng Persoun gouf blesséiert.

Wéi d'Police mellt, ass d'Streck tëscht Hunchereng a Biergem de Moment komplett fir den Trafic gespaart. Et sollt een d'N13 deemno evitéieren.

Accident mat Camion zu Hunchereng Onkommentéiert Bildmaterial.

Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Monnerech an d'Ambulanz vun Diddeleng.

Bei engem aneren Accident um Mëttwoch de Moie géint 6.40 Auer ass tëscht Kielen an Nouspelt och e Chauffer mat sengem Auto an e Bam gerannt. Eng Persoun gouf blesséiert. D'Pompjeeë vu Kielen an d'Ambulanz vu Mamer war op der Plaz.