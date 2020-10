Wie mam Doud konfrontéiert ass, Hëllef brauch oder Informatioune sicht, ass bei Omega 90 richteg.

„Mir versichen, iwwert den Doud an d'Stierwen esou mann wéi méiglech ze schwätzen, mä genee dat solle mer net maachen.“ Omega 90 mécht Trauerbegleedung a setzt sech fir Palliativfleeg an.

Trauer kënnt, et kann een net virun der Trauer fortlafen. Heiansdo dauert et 3 Méint, heiansdo och e Joer, sot en Donneschdeg de Moien d'Direktesch vun Omega 90, d'Nicole Weis-Liefgen.

D'Leit waren am Confinement oder déi lescht Méint méi retizent, sech Hëllef ze froen, haten Angscht ze kommen. Mir hunn och Trauerbegleedung iwwer Telefon oder Video gemaach, mä dat ass net dat selwecht, verschiddene Leit hätt et awer gehollef, ergänzt de Fabian Weiser aus der Direktioun.

Wärend de Corona-Méint sinn d'Leit méi dacks eleng gestuerwen. Am Spidol huet d'Famill zum Beispill net dierfe bei een. Dat ass kee gudden Doud, bedauert d'Presidentin vun Omega 90, Diane Dhur. Dat huet och en Afloss op den Trauerprozess. Am Dezember organiséiert een Assisen, wou besser Léisunge gesicht gi fir den Doud a Covid-Zäiten. D'Situatioun haut wär awer besser wéi viru Méint.

"Déi ass net méi sou uerg wéi se am Confinement war. Verschidde Problemer sinn awer nach ëmmer do. Och Onsécherheeten. Och déi Responsabel vun den Haiser hunn nach vill Froen. Ech denken, do ass nach e grousse Klärungsbedarf. Dofir organiséiere mer och d'Assisen. Mir wëllen och eng Table Ronde mat den zoustännege Ministeren organiséieren, fir datt Decisioune kënne geholl ginn, déi wichteg sinn."

Decisioune soll een och treffen iwwer d'Bestëmmungen zum Liewenssënn. „Nodenken - entscheeden – dokumentéieren“, recommandéiert Omega 90. Dofir gëtt et elo d'Omega-Kaart. Eng kleng Kaart fir an de Portmonni, wou drop steet, ob een zum Beispill eng Patienteverfügung huet oder Bestëmmunge fir d'Liewensenn festgeluecht huet.

"Déi kann ee wéi eng Kreditkaart am Portmonni derbäi hunn. Dann huet een an enger Krisesituatioun eng gewësse Sécherheet, datt engem säi leschte Wëlle respektéiert gëtt."

Wéi een eng Patienteverfügung schreift - och do kritt een Hëllef bei Omega 90. Eng 150 bis 170 Consultatiounen d'Joer mécht ee bei der ASBL.

"Et ass wichteg, déi Patienteverfügung mat sengem Dokter ze beschwätzen. Fir datt dat dono eng Saach ass, déi ëmsetzbar ass an déi och respektéiert gëtt."

Et soll ee sech also virdru Gedanke maachen.

Mir hunn hei am Land gutt palliativ Soinen, seet och Omega 90. Mä et kënnt net ëmmer bei de Leit un, well d'Leit hir Rechter net kennen an de Patient awer d'Hëllef muss ufroen.

E Samschdeg ass den internationalen Dag vun der Palliativfleeg.