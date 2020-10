A Presenz vum Minister Romain Schneider ass en Donneschdeg dat neit Déierenasyl zu Schëffleng ageweit ginn.

No Riede vum Buergermeeschter Paul Weimerskirch, dem President vum Schëfflenger Déiereschutz Sacha André an dem Minister Romain Schneider ass d'Bändchen duerchgeschnidde ginn an domadder war dat neit Schëfflenger Déierenasyl ageweit. D'Feier war wéinst dem Coronavirus just an engem klenge Kader an dëst ënnert den néidege sanitäre Moossnamen. Déierenasyl ass an der Héidenger Strooss am nërdlechen Deel vu Schëffleng. Et steet lo do, wou virdrun d'Opfaangstatioun war vum Schëfflenger Déiereschutz (Apas). D'Fleegestatioun hat ëmmer méi Déieren missen ophuelen: 100 bis zu 200 Déieren pro Joer. Och dowéinst waren d’Gebailechkeeten net méi adequat. Virun 8 Joer war no Gespréicher mam deemolege Buergermeeschter Roland Schreiner festgehale ginn, datt en Neibau besser wier wéi just eng Renovatioun.

Wärend der Bauzäit, déi 2018 ugefaangen huet, huet d'Apas eng Tëschestatioun vun der Gemeng zur Verfügung gestallt kritt, wou Kazen konnten opgeholl ginn, awer keng Hënn. Nach wie een um Plënneren, ma vun November u funktionéiert d'Déierenasyl normal. 7 Persounen schaffen zanter dem Ufank an de Beräicher vun der Administratioun an an der Fleeg vun den Déieren. Si si frou, datt si vun Aarbechtsmesurë kënne profitéieren, esou den President vum Schëfflenger Déiereschutzveräin, Sacha André. Weiderhi sollen och Benevollen bei der Aarbecht am Asyl hëllefen, zu där et och gehéiert Déieren, zum Beispill Kazen anzefänken a wann de Proprietär net fonnt gëtt, ze vermëttelen. An deem Kader ginn fir Kazen- a Muppebëbeeën ëmmer Fleegefamillje gesicht.

Fir een Deel vun de Käschte vum Ënnerhalt vun den Déiere gedeckt ze kréien, froe si den Ament 150 €, wann een eng Kaz adoptéiert. Bei engem Hond sinn et 250 €. Et besteet eng Konventioun mat der Gemeng Schëffleng, an där festgehalen ass, dass d’Gemeng fir alles opkënnt, wat vum Déiereschutzgesetz verlaangt gëtt: d’Sterilisatioun an d’Kastratioun bei de Kazen an och den Chip an d’Tollwutimpfung bei den Hënn. D’Apas weess et ze schätzen, datt eng weider Konventioun mat der Gemeng besteet, duerch déi si d’Méiglechkeet hu vun enger fixer Tâche am Asyl. Ënnert dem Stréch si si awer weider op Donen ugewisen, esou de Sacha André.

D’Schëfflenger Déierenasyl ass ganz modern. Eng Loft-Wärmepompel alimentéiert esouwuel Heizkierperen, wéi och d’Buedemheizung bei den Déieren. Fir d’Kazen ginn et zwee grouss Kazenzëmmeren mat all kéiers engem Baussegehege. Si rechnen domadder, datt si bis zu 40 Kaze kënnen ophuelen. Maximal 10 Hënn kënnen zu zwee, falls se sech verdroen, an de 5 Hondszwingeren ënnerkommen. Wa si aner Déieren erakréien, wéi Kanéngercher oder Villercher, da gëtt séier versicht eng aner Léisung ze fannen, sief et op enger Fleegeplaz oder bei engem aneren Déiereschutzveräin.

Bis d’Plënnere ganz ofgeschloss ass, funktionéiert Déierenasyl zu Schëffleng am Ufank just mat Rendez-vousen. Vu Mëtt November un ass d’Asyl dann vu 16 bis 18 Auer op fir de Public. Déi nei Telefonsnummer ass 26 53 21 62. Déi al Nummer bleift an enger éischter Phas nach ëmmer aktiv.