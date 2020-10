An der Nuecht op e Freideg ass kuerz no Hallefnuecht en Auto op der Escher Autobunn op der Héicht vu Leideleng an d'Leitplanke gerannt.

Eng Persoun gouf bei deem Accident blesséiert. D'Pompjeeë vu Monnerech a Leideleng waren op der Plaz, grad ewéi d'Escher Ambulanz. En Donneschdeg am Nomëtteg géint 17 Auer ass tëscht Bettel a Furen en Auto op der Kopp gelant. Och hei gouf eng Persoun blesséiert. D'Pompjeeë vun Tandel an d'Ambulanz vun Dikrech goufen an den Asaz geruff.