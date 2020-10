Geschitt ass dat Ganzt an der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg, 18 IBC-Containere mat all Kéiers 1.000 Liter ueleg goufen zu Ëlwen ofgestallt.

Well d'Containeren net richteg zou waren, ass eng grouss Quantitéit u Mineral-Ueleg iwwert d'Strooss a Wise gelaf. Glécklecherweis ass den Ueleg net an d'Ofwaasser geroden. Wéi et säitens der Police heescht, gouf bei dëser illegaler Aktioun vun den Täter warscheinlech en Unhänger benotzt, als Gefier hëlt een un, dass en Trakter oder e Camion benotzt goufen.

© Police © Police © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL)

D'Entsuerge vum Ueleg huet misste vu Spezialisten duerchgefouert ginn, op der Plaz waren de Parquet, d'Waasserwirtschaftsamt an d'Ëmweltverwaltung. D'Police war och fir d'Spueresécherung op der Plaz.

Dreiste Umweltverschmutzung. Zeugen gesucht! In der Nacht von Freitag 09.10.2020 18.00 Uhr bis Samstag 10.10.2020 10.00... Gepostet von Police Luxembourg am Samstag, 10. Oktober 2020

Persounen, déi Informatiounen iwwert dës uerg Ëmweltverschmotzung hunn, solle sech bei der Police vun Ëlwen um 24487 1000 oder um 113 mellen.