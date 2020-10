Nieft direkt e puer Kläppereien a Clausen, gouf et och nach Rapp-a-Klapp zu Wäiswampech an zu Suessem.

A Clausen war e Mann vun direkt e puer Leit geschloe ginn. E konnt d'Police awer ruffen a sech an en Taxi flüchten. Déi presuméiert Täter konnte spéider festgeholl ginn.

Zu Wäiswampech hat eng Persoun probéiert eng Kläpperei ze verhënneren, a krut dobäi och déi eng oder aner mat of.

Zu Suessem huet eng alkoholiséiert Persoun am Flüchtlingsheem randaléiert an huet do fir materielle Schued gesuergt.