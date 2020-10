E Samschdeg den Owend waren 2 Persounen an eng Wunneng an der Avenue Pasteur an der Stad agebrach, ma si goufe vun engem Awunner an der Stuff iwwerrascht.

Deen huet sech aus Panik an der Toilette agespaart. D'Abriecher hu sech duerch d'Bascht gemaach, hunn awer e Messer an der Stuff zeréckgelooss.