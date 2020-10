Zu Dikrech war eng Automobilistin am ZickZack ënnerwee. Si stoung ënner Drogenafloss an huet hire Führerschäin mussen ofginn.

Zu Miedernach gouf no engem Accident festgestallt, dass dass d'Automobilistin ze vill gedronk hat. Si krut de Führerschäin ofgeholl.

Zu Housen dann huet nach en Automobilist mussen de Führerschäin ofginn, well en ze vill Alkohol am Blutt hat. E war opgefall, well en einfach matten op der Strooss mam Auto stoe bliwwe war.