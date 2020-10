Et ass déi 8. Ried zur Lag vun der Natioun, déi de Staatsminister Xavier Bettel en Dënschdeg an der Chamber am Cercle hält.

Punkt 14.30 Auer gëtt en Dënschdeg déi aktuell Chambersessioun zou- an déi nei opgemaach. Direkt duerno da kritt de Premier d'Wuert fir säin Etat de la Nation a Corona-Zäiten. Erwaart gi sech politesch Orientéierungen zu den Themefelder Steieren, Logement, Wirtschaft, Soziales an natierlech Staatsfinanzen.

Iwwert d'Finanzen geet am Detail awer och Mëttwochmoies rieds, wann de Finanzminister Gramegna um 9 Auer de Budgetsprojet fir 2021 deposéiert - Rapporter ass dëst Joer de gréngen Deputéierte François Benoy.

D'Chamberdebatten iwwert den Discours vum Staatsminister sinn e Mëttwoch de Mëtteg vun 13.30 Auer un an en Donneschdeg de Moie vun 8 Auer un am Cercle.

En Dënschdeg hunn déi zwee demissionär Deputéiert vun der CSV resp. dem ADR, de Marco Schank an de Gast Gibéryen, eng leschte Kéier d'Geleeënheet, sech un hir Fraktiounskolleegen z'adresséieren, éier den Dag drop da mat Jean-Paul Schaaf resp. Fred Keup zwee nei Deputéiert vereedegt ginn.

RTL-Programm um Dënschdeg



Op RTL gitt Dir natierlech iwwert d'parlamentaresch Rentrée am Detail an um Fong informéiert: den Etat de la Nation gëtt am Livestream a Liveticker op RTL.lu vu 14.30 Auer un diffuséiert. Och RTL Télé Lëtzebuerg iwwerdréit live.

Éischt Reaktiounen dann owes am Journal op RTL Radio (18.30 Auer), op der Télé (19.30 Auer) an duerno am Replay op RTL.lu.

RTL-Programm um Mëttwoch an um Samschdeg

Um Radio gëtt d'Ried vum Xavier Bettel an engem Presseclub-Spezial vun 8.15 Auer u kommentéiert. Invitéë beim Roy Grotz sinn d'Chefredaktere vu Wort, Tageblatt a reporter.lu - de Marc Schlammes, den Dhiraj Sabharwal an de Christoph Bumb.

Eng Politiker-Ronn, déi den Etat de la Nation ënnert d'Lupp hëlt, empfänkt d'Caroline Mart um Mëttwoch den Owend no 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg.

De Staatsminister Xavier Bettel ass iwwerdeem e Samschdeg an der Mëttesstonn den Invité an der RTL-Emissioun "Background am Gespréich".

De Liveticker vun der Ried zur Lag vun der Natioun