D'Chamberdebatten iwwert den Discours vum Staatsminister sinn e Mëttwoch de Mëtteg vun 13.30 Auer un an en Donneschdeg de Moie vun 8 Auer un am Cercle.

En Dënschdeg hat de Premier Xavier Bettel d'Ried zur Lag vun der Natioun gehalen. Um Mëttwoch an um Donneschdeg sinn d'Debatten am Cercle.

RTL-Programm um Mëttwoch an um Samschdeg

Um Radio gëtt d'Ried vum Xavier Bettel an engem Presseclub-Spezial vun 8.15 Auer u kommentéiert. Invitéë beim Roy Grotz sinn d'Chefredaktere vu Wort, Tageblatt a reporter.lu - de Marc Schlammes, den Dhiraj Sabharwal an de Christoph Bumb.

Eng Politiker-Ronn, déi den Etat de la Nation ënnert d'Lupp hëlt, empfänkt d'Caroline Mart um Mëttwoch den Owend no 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg.

De Staatsminister Xavier Bettel ass iwwerdeem e Samschdeg an der Mëttesstonn den Invité an der RTL-Emissioun "Background am Gespréich".

