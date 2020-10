D'Pompjeeë goufe kuerz no Hallefnuecht op e Brand an d'Eppelduerfer Strooss zu Beefort gefort, well do en Haus a Flame stoung.

D’Pompjeeën vun Waldbëlleg, Konsdref an Iechternach hunn hir lokal Kolleegen ënnerstëtzt. Blesséierter gouf et dobäi net. Zur Sécherheet war awer och d'Ambulanz vun Iechternach op der Plaz.