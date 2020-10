Zesummen mat 6 weider Länner wäert Lëtzebuerg d’Nasa ënnerstëtzen, bei hirem Artemis Programm.

Dëse gesäit vir, dass bis 2024 nees en amerikaneschen Astronaut an eng Astronautin um Mound solle landen, an dass do eng laangfristeg Presenz op eisem Äerd-Trabant ka realiséiert ginn.

De Wirtschaftsminister Fayot huet en Accord ënnerschriwwen, deen déi Zesummenaarbecht tëscht der Nasa an der Luxembourg Space Agency formaliséiert.

D’Nasa hätt de Grand-Duché an der Haaptsaach wéinst sengem Know-How am Beräich vun de Ressourcen am Weltraum rausgesicht, krute mer aus dem Ministère confirméiert.

Detailer ginn et an der Mëttesstonn op enger Pressekonferenz.