Déi Lenk bedaueren d'Presenz vu ville privaten Acteuren ewéi Berodungsfirmaen an Affekotenetüde beim Large Scale Testing.

Ënnert anerem hëllefen dës privat Acteure bei der Kommunikatioun, der Hotline oder nach der Analys vun den Date beim Large Scale Testing.

D’Santé huet misste reagéieren, well et u Capacitéite gefeelt hat, fir dës Aufgaben ze realiséieren.

D’Zil vun der 2. Phas vum Large Scale Testing, déi Enn September vun der Regierung presentéiert gouf, ass et zum Beispill déi asymptomatesch infizéiert Persounen z’identifizéieren an esou d’Infektiounskette séier z’ënnerbriechen.

Eng Campagne, déi déi Lénk irritéiert. Dat well d'Santé Opträg fir d’Hotline, Auswäertung vun Daten an d’Kommunikatioun am Zesummenhang mam Large Scale Testing un Acteuren vun der Finanzplaz ginn huet.

D’Oppositiounspartei kritiséiert déi wéineg Qualifikatioun an Erfarung vun de privaten Acteuren an deem Beräich. Donieft wënscht sech d’Partei eng Entwécklung vun der ëffentlecher Gesondheetspolitik un där all Acteuren, ewéi Gemengen a sozial Vereenegungen, bedeelegt sinn.

Fir méi Transparenz ze schafen, well d’Partei dat Kontrakter an Accorden vun all den Acteuren, déi an der Lutte géint de Covid-19 gemaach goufen, verëffentlecht ginn.

Fir d’Santé ass et eng exzeptionell Situatioun. Well et un Capacitéiten feelt fir dës Aufgaben ze realiséieren, gouf eng Ausschreiwung an der Privatwirtschaft gemaach.

Fir déi zweet Phase vum Large Scale Testing, déi bis Mäerz 2021 dauert, steet e Budget vu 60 Milliounen Euro ze Verfügung.