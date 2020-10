E Mëttwoch de Moien um 10.30 Auer koum et op der A4 a Richtung Stad zu engem Accident.

Eng Persoun ass wéinst engem Problem mam Baussespigel op der Pannespuer stoe bliwwen. Wéi de Chauffer bannen am Auto versicht hat, de Problem an de Grëff ze kréien, krut e Camion d'Gefier ze paken an huet déi ganz Säit gesträift. Dobäi gouf de Fuerer vum Auto schwéier blesséiert.

E weideren Accident mellt d'Police e Mëttwoch de Mëtteg op der N19 zu Reisduerf a Richtung Méischtref. Aus bis ewell nach onbekannten Ursaachen ass den Auto op d'Géigebunn geroden a mat engem Bam kollidéiert. De Fuerer an d'Bäifuererin waren uspriechbar a solle keng schwéier Blessuren dovugedroen hunn. Si koume fir eng Kontroll an d'Spidol.

Kuerz viru 6 Auer huet d'Police an der Rue Mil Neuf Cents op der Gare en Automobilist kontrolléiert, deen ouni Zil duerch d'Stroosse gefuer ass. Wéi sech erausgestallt huet, hat hien Alkohol consomméiert. Den Test ass positiv ausgefall. Hie war säi Permis op der Plaz lass a krut e provisorescht Fuerverbuet.

Zu Esch/Uelzecht an der Rue C.M. Spoo hat et en Dënschdeg géint 22.30 Auer geknuppt. Eng Persoun krut e stationéiert Gefier ze paken. Och hei hat de Chauffer Alkohol gedronk. Well hien trotz Fuerverbuet mam Auto ënnerwee war, gouf d'Gefier op Uerder vum Parquet saiséiert.