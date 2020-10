D'Mataarbechter vun der Centrale ornithologique haten am August en doudege Roude Milan op enger Gréngfläch an der Géigend vu Rippweiler fonnt.

D'Déier hat keng äusserlech Blessuren, och eng Autopsie huet keng Opfällegkeete gewisen. Eng Prouf aus der Strass gouf fir eng toxikologesch Ënnersichung an e spezialiséierten Labo geschéckt. Do gouf festgestallt, dass de Gräifvull duerch eng akut Vergëftung gestuerwen ass. Et gouf wuel e Gëftköder mat engem verbuedenen Insektizid benotzt.

D'Déier hat am Kader vu wëssenschaftlech Ënnersichungen e GPS, dowéinst kann den ongeféieren Openthalt vum Vull zum Zäitpunkt vun der Vergëftung bestëmmt ginn.

D'Naturverwaltung freet no Zeien, déi wärend de Méint Juli an August dëst Joer Fleeschköder an a ronderëm Näerden gesinn hunn oder aner relevant Informatiounen hunn. Eventuell Zeie solle sech um 247-56645 oder per E-Mail op infractions@anf.etat.lu mellen.

De Roude Milan gehéiert hei am Land zu den integral geschützten Déierenaarten.

Schreiwes vun der Naturverwaltung

Vergiften eines Rotmilans im Westen Luxemburgs: Zeugenaufruf der Naturverwaltung (14.10.2020)

Communiqué par: Administration de la nature et des forêts Anfang August 2020 wurde von Mitarbeitern der Centrale ornithologique (Natur&Ëmwelt ASBL) auf einer Grünlandfläche in der Nähe von Rippweiler ein toter Rotmilan (Milvus milvus) aufgefunden.

Der Rotmilan gehört in Luxemburg zu den integral geschützten Tierarten.

Da das Tier augenscheinlich in einem guten Zustand war und während einer durchgeführten Autopsie keine äußeren oder inneren Verletzungen festgestellt werden konnten, wurde eine Probe des Kropfinhaltes zwecks toxikologischen Untersuchungen in ein spezialisiertes Labor übermacht.

Anhand der eingesendeten Probe konnte festgestellt werden, dass der Greifvogel durch eine akute Vergiftung mittels Giftköder verendet war, in welchem ein hoher Wert eines verbotenen Insektizids nachgewiesen wurde.

Da das Tier zwecks wissenschaftlicher Untersuchungen mit einem GPS-Sender ausgestattet war, kann der ungefähre Aufenthaltsort des Greifvogels zum Zeitpunkt der Giftaufnahme bestimmt werden.

In diesem Kontext wird nach eventuellen Zeugen gesucht welche während der Monate Juli und August 2020 Fleischköder in und um Noerdange beobachten konnten oder welche sonstige relevante Angaben zu diesem Fall machen können.

Eventuelle Zeugen können sich bei der Naturverwaltung unter der Nummer (+352) 247-56645 oder per E-Mail an infractions@anf.etat.lu melden.