Enn 2018 huet d'Valorlux zesumme mat hirem Partner Hein Déchêts an eng komplett nei Sortéieranlag fir Plastiksverpackungen investéiert.

Dat fir méi verschidde Verpackungen an de bloen Tute kënnen ze sammelen. Aktuell leeft schonn den zweete Pilotprojet, bei deem d'Awunner vu verschiddene Gemengen och dierfe Plastikstute, Folien, Barquetten an Dëppercher an hir Valorlux-Tut geheien. Bleift d'Qualitéit vum recycléierbare Material aus deenen Tuten trotzdeem gutt, kéint dee System op dat ganzt Land ausgebreet ginn. D'Valorlux wär op alle Fall prett, ma am Ëmweltministère ass een nach skeptesch.

Aktuell dierf ee jo scho Plastiksfläschen- a flaconen, Béchsen an aner Metallverpackungen, genee wéi Gedrénkskartongen an déi blo Tut geheien. D'Sortéieranlag vun Hein Déchêts kann awer antëscht och Plastikstuten, Folien, Jughurtsbecheren a Barquetten no Material sortéieren.

Wëllt een dat per Hand maachen, ass dat deels quasi onméiglech, well op ville Verpackunge guer net dropsteet aus wéi engem Plastik se gemaach sinn. Dowéinst kënnen déi dann an de Recyclingsparken nëmmen no hirer Form an net nom Material sortéiert ginn, wéi den Hans-Jürgen Beyer vun ECO-Conseil erkläert.

„Im Recyclingpark werden zum Beispiel Fraktionen wie Becher und Blister getrennt nach ihrer Form oder nach ihrem Inhalt. Da gibt es eine Fraktion Blister im Recyclingpark, die beinhaltet dann Materialien PP, PS, PET, PLA, also verschiedene Materialien, die nicht zusammengeführt recycelt werden können."

Fir dass déi dann herno kéinte recycléiert kéinte ginn, missten se nach eng zweete Kéier mat der Maschinn sortéiert ginn. Esou dass sech d'Fro stellt, firwat net direkt an déi blo Tut maachen a machinnell sortéiere loossen, wéi den Tobias Wilhelm vun Hein Déchêts betount. „Am Beräich vun de Barquettë gesinn ech am Fong keng sënnvoll Alternativ, wéi e maschinellen Tri ze maachen."

Ma obscho sech Experten aus dem Secteur eens sinn, dass grad Barquetten oder Blister misste maschinell sortéiert ginn, an deemno an déi blo Tut dierfe gemaach ginn, schéngt dat fir d'Ministesch keng Optioun ze sinn.

Carole Dieschbourg: „A ce stade ass virgesinn, fir Folien opzemaachen, och vläicht fir Becher, mä de Rescht ass de Moment éischter schwiereg. Wichteg ass et wierklech, dass mir esou vill wéi méiglech recycléiere vun deem, wat doranner geet. A wann s de do eng héich Qualitéit wëlls, da kënne mir dat net ze grouss opmaachen an ech mengen och, dass et dat falscht Signal ass. D'Signal, dat éischt wat muss sinn, ass dass mir net einfach e gutt Gewëssen hunn, wa mer méiglechst vill an eng Tut geheien, mä dass mir eis solle Gedanke maachen, wéi mir manner Verpackungen hunn."

Blisteren, déi an de Recyclingsparke gesammelt an deemno och net no Material getrennt ginn, ginn duerno kleng zerschreddert. Dës Plastiksgrimmele ginn dann als Brennstoff verwäert.

Valorlux-Serie Deel 3 / Rep. Maxime Gillen

