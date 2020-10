D'ULC bleift awer weider un deem Dossier drun. Donieft gëtt sech nach fir manner Fraisen op der Bank an e bessert d'Gesetz fir Sammelkloen agesat.

Bilan ULC / Reportage Pierre Jans

D'Union des Consommateur huet bis September dëst Joer scho 4.000 Dossieren traitéiert. Zejoert waren et der am Ganzen eppes iwwer 5.000, soudass de President Nico Hoffmann dovun ausgeet, dass sech dëst Joer méi Konsumenten un d'ULC riichte wäerten. Et kéint een assuméieren, dass dat mat der aktueller Pandemie ze dinn hätt. Eleng 400 Dossiere géife Reese concernéieren, zum Beispill Vakanzen, déi stornéiert gi wären.

Keng Strofe wéinst Boergeldrefus: D'ULC ass rosen

80 Stéck da koume vu Leit, déi refuséiert kruten, beim Bäcker oder am Supermarché mat Boergeld ze bezuelen. Dat déi Betriber, déi refuséiert hunn, Boergeld unzehuelen, net bestrooft goufen, doriwwer ass ee bei der ULC rosen.

''Obscho mir do eng Gesetzgebung hunn vun Enn Juni 2017. Et ass souguer strofbar, wann ee refuséiert, Boergeld unzehuelen. (Zousaz vun der Redaktioun: bis e Betrag vun 250 Euro). Selbstverständlech soll dat am Respekt zu all de sanitäre Moossnamen oflafen. Mä et kann een net einfach refuséieren Boergeld unzehuelen.''

Hamsterkeef: Zu Lëtzebuerg gëtt et aktuell keen Enkpass

Jidderee ka sech wuel erënneren, wéi mat der Arrivée vum Coronavirus op eemol d'Regaler an de Supermarchéen ongewinnt eidel waren. Muss ee sech elo op déi selwecht Zenarien astellen, elo wou d'Zuelen nees an d'Luucht ginn?

Extrait Nico Hoffmann

''Souwäit ech weess ginn et keng Enkpäss. Elo op de soziale Medien huet ee scho Biller gesi vun eidele Rayonen. Leit, déi nees Hamster-Keef maache mat virun allem Toilettëpabeier, ech weess net firwat. Mä mir haten d'lescht Woch nach eng Entrevue als ULC mat der Direktioun vum Cactus, wou mir e ganz konstruktiivt Gespréich haten. Do ass elo net gesot ginn, dass en Enkpass ze fäerte wär. Quit, dass do d'Zuelen nach net esou waren, wéi se haut sinn.''

Sammelkloen: D'ULC ass net mat aktuelle Gesetzestext averstanen

© Frank Elsen / RTL

D'ULC kann de Gesetzprojet fir Sammelkloen, deen am August deposéiert gouf, net akzeptéieren, betount de President Nico Hoffmann. En Dossier géif dem aktuellen Text no net deen Ament publizéiert ginn, wou d'Riichter d'Klo fir recevabel erkläert hunn.

''Dat ass fir eis e ganz wichtege Punkt, dass déi Sammelklo vun deem Moment un, wou se vum Riichter akzeptéiert ass, public gemaach gëtt a jidderee sech do kann uschléissen. Dat ass bis elo nach net virgesinn. Et ass just virgesinn, fir dat herno ganz zum Schluss vun der Prozedur ze maachen. Do kënne mir net domat d'Accord sinn.''

Duerno kéint sech eng Affär awer dann iwwer Joren zéien, bedauert den Nico Hoffmann. Aner Konsumenten am selwechte Fall géifen dann net onbedéngt op dës Sammelklo opmierksam ginn, et an déi laang Durée géif d'Affekotskäschten enorm an d'Luucht dreiwen a sou dem Commerçant an d'Kaarte spillen, erkläert den Nico Hoffmann.

Bankfraisen: Virun allem eeler Leit betraff



De Konsumenteschutz ass dann och géint eng Erhéijung vu Bankfraisen an d'Zoumaache vu Bankfilialen. Zënter Jore kämpft d’ULC fir manner Fraise bei alldeeglechen Bankgeschäfter, ewéi zum Beispill Iwwerweisungen. De Verbraucherverband setzt dowéinst Banken an Regierung ënnert Drock. D’ULC hat zejoert zu de Bankfraisen dann och eng Petitioun an der Chamber agereecht, déi 5.500 Ënnerschrëfte krut. Ganz wichteg wier et, fir d'Fraisen op der Bank, fir am Guichet Suen opzehiewen, géifen ewechfalen.

''Hei si jo virun allem dann erëm déi eeler Leit betraff – ech betounen: net nëmmen déi – well déi jo dann eventuell Problemer hunn. Si mussen een hunn, deen hinnen hëlleft, fir online oder um Bankomat Suen ze kréien. Do misst een onbedéngt nobesseren, mä do ass bis elo näischt geschitt.''