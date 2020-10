E Freideg de Moien ass tëscht Iechternach a Steenem e Motocyclist mat senger Maschinn gefall a gouf dobäi blesséiert.

D'Ambulanz an d'Pompjeeë vun Iechternach waren op der Plaz, grad ewéi d'Pompjeeë vu Bäerdref.

Tëscht dem Openthalt an dem Gréiweknapp sinn 2 Autoe géint 8.20 Auer anenee gerannt. 2 Persoune goufen dobäi blesséiert. D'Ambulanze vu Lëntgen a Réiden waren am Asaz, grad ewéi d'Pompjeeë vu Béiwen/Atert an Tënten.