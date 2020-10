Mëtt der Woch gouf et fir d'Regierung nach kee Problem, elo stinn zousätzlech Mesuren am Raum.

D'CSV versteet net, datt d'Dräier-Koalitioun an dëser Corona-Kris net besser antizipéiert. Fir d'Martine Hansen wier et wichteg, datt elo gehandelt gëtt ier et ze spéit ass. Ënnert anerem gëtt eng Maskenobligatioun an Deeler vum ëffentlechem Raum gefuerdert. Dat sot d'Fraktiounscheffin e Samschdeg de Moien um ordinären CSV-Kongress zu Zolwer, deen a groussen Deeler digital organiséiert gouf.

De Parteipresident Fränk Engel huet virun de Memberen en Tour d'horizon ronderëm d'politesch Aktualitéit gemaach. Virop gouf nach emol rappelléiert, wéi skandaliséiert een ass, datt d'DP an de Premier Bettel am Alleingang den Haff wéilte reforméieren.

Rezent CSV-intern Onstëmmegkeeten zum Thema Ierfschaftssteier goufen iwwregens weider net ugeschwat.