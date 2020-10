D'Police huet e Samschdeg de Moie gemellt, dass eng Persoun no engem Déifstall an engem Geschäft an der Stad festgeholl gouf.

D'Fra hätt Kosmetik-Artikelen a Kleeder geklaut a wier du fortgelaf. E Sécherheetsagent hätt d'Fra ertappt a festgehalen. D'Täterin hätt doropshi versicht, sech ze wieren. De Parquet wier kontaktéiert ginn, ass nach am Police Bulletin ze liesen, an hätt ordonéiert, dass d'Fra virun e Riichter kënnt.