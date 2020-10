Op Uerder vum Parquet waren e Freideg den Owend tëscht 21.30 Auer an 23.15 Auer Alkoholkontrollen zu Rued-Sir an Ierseng.

249 Chauffeure goufe kontrolléiert. A 5 Fäll war d'Resultat vum Alkoholtest positiv. Zwee Fürerschäiner goufen nach op der Plaz ofgeholl.

E weidere Permis gouf kuerz viru Mëtternuecht an der Stad agezunn. Hei hat d'Police een Auto gemellt kritt, deen am Garer-Quartier am Zickzack ënnerwee war. D'Police huet den Auto gestoppt an den Automobilist kontrolléiert. Den Alkoholtest war positiv an den zoulässe Wäert gouf ëm dat duebelt iwwerschratt, sou datt de Permis op der Plaz fort war.

Dann hat nach e Chauffeur géint 1 Auer e Samschdeg de Moien an der Stad op der Kräizung vun der Millebaacher Strooss e Policeauto iwwerholl. D'Beamten hunn de Mann hannert dem Steierrad kontrolléiert. Och dësen hat ze vill gedronk an huet de Permis missen ofginn.