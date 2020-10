Esou de Constat des Woch vum Cesas, de Centre National de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle, bei senger Rentrée.

Virun allem d'Hypersexualisatioun an de Soziale Medien an d'Hausse vun der Zirkulatioun u Kannerpornographeschem Material bereet der Organisatioun Suergen.

Rentrée Cesas / Reportage Tim Morizet

Vir vill Persounen hätt an éischter Instanz emol den direkten Accès zu Informatiounen an Opklärung gefeelt, respektiv den néidege Produiten, esou d'Christa Brömmel, Coordinatrice beim Cesas.

„Zum Beispill fir medezinesch Soinen, zum Beispill d'Contraceptioun. Et war fir muncher een eng Erausfuerderung, déi probéiert ginn ass, ze meeschteren. Konkret Chiffere feelen, mä iwwer Etüden am Ausland fänkt een un den Impakt lues a lues gewuer ze ginn.“

Virun allem Jonker hätten ënnert den Treff-Restriktioune gelidden. Duerch d'Isolatioun hätte frëndschaftlech a sexuelle Relatioune sech digitaliséiert. Geféierlech: well d'Tendenz vum sougenannte Sexting an d'Consommatioun vu Pédo-Pornographeschem Material iwwert déi lescht Méint nom Confinement eropgaangen ass, esou d'Viviane Lima, vum Cesas.

„Normalerweis, sinn et 30 bis 40 Dossieren d'Joer, déi am Kader vu Kanner pornographeschem Material vum Parquet traitéiert ginn. Dëst Joer am Juni awer et schonn iwwer 70.“

An deem Sënn wier de Fokus an de lëschte Jore virun allem Richtung fréizäiteg Opklärung bei de Kanner gaangen - fir all Zort vun Abusen ze erkennen an ze evitéieren, esou d'Christa Brömmel.

„E Kand wat vu klengem u léiert wat fir Kierperdeeler et huet, wéi ee se benennt an, datt et Rechter huet, Limitten ze setzen, ka sech besser ausdrécken a soe wat geschitt ass, ewéi wann him de Vocabulaire dofir feelt oder et einfach net weess, datt et do Limitte setzen däerf, wann et sech net wuel fillt.“

Eng Fro stellt sech den Ament relativ dacks – zemools mat Plattformen ewéi TikTok, déi zanter Méint de Marché dominéieren.

Vum 7. bis den 13. Dezember organiséiert de Cesas seng 2. Editioun vun der Semaine de sensibilisation à la santé affective et sexuelle – mat Workshoppen op Franséisch, Däitsch a Lëtzebuergesch.