Kuerz virun 21 Auer ass e Samschdeg den Owend een Abriecher zu Leideleng aus der Rue Belle-Vue geflücht, wéi d'Police op d'Plaz komm ass.

Verdächteg Persounen an der Géigend vu Leideleng sollen der Police iwwert den 113 gemellt ginn. Et ass dann och den Appell, datt d'Leit keng friem Persoune solle mam Auto mathuelen an datt déi eege Sécherheet soll beuecht ginn.