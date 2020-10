Wéi d'Police matdeelt, koum et e Samschdeg den Owend kuerz virun 23 Auer zu engem Accident zu Keel an der Grand-Rue.

E 50-Kubik-Auto krute sech do ze paken. Deen Ament waren och Leit am Bus. Ob si blesséiert goufen, huet d'Police net preziséiert, ma de Chauffer vum Won gouf blesséiert. En Alkoholtest huet gewisen, dass hie gedronk hat an den erlaabten Héchstwäert duebel sou héich war. Hie krut de Fürerschäin ewech geholl.

Op Uerder vum Parquet goufen d'Automobilisten an der Nuecht op e Sonndeg um CR145 tëscht Fluessweiler a Beyren op Alkohol kontrolléiert. 12 Chauffere goufen tëscht 23 an 1 Auer gestoppt. An engem Fall war den Test positiv, et gouf awer kee Permis agezunn.

Wéi den 112 nach mellt, hat et e Sonndeg de Moie kuerz virun 9.30 Auer an engem Appartement an der Avenue de la Liberté gebrannt.