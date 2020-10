Am Kader vun enger Alkoholkontroll zu Beyren hat d'Police e Samschdeg een Auto mat 2 Männer ugehalen, an deem et staark no Droge gericht huet.

D'Policebeamten hunn d'Männer op de Marihuana-Geroch ugeschwat, wouropshin de Bäifuerer eng kleng Tut mat Drogen der Police ginn huet. Bei der Kontroll vum Gefier hunn d'Beamten e Rucksak vum Bäifuerer fonnt an dësem waren zwou grouss Tute Marihuana mat engem Gewiicht vun iwwer 1000 Gramm. Een Droge-Schnelltest beim Chauffeur ass positiv verlaf. Deemno gouf méi spéit nach eng Bluttprouf an der Klinick geholl. Wéinst der Decouverte vun den Droge gouf de Parquet informéiert. D'Drogen, e puer Handyen an den Auto goufe beschlagnaamt.