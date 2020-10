Nodeems d'Police schonn e Samschdeg den Owend d'Flucht vun Abriecher zu Leideleng gemellt hat, gouf e Sonndeg een Zeienopruff mat Fotoe lancéiert.

De Besëtzer vum Haus hat e Samschdeg den Owend géint 20.45 Auer een Alarm wéinst engem Abroch a säin Haus kritt. De Mann huet doropshin den Noper an d'Police informéiert. Op de Biller vun der Iwwerwaachungskamera war eng Persoun mat enger Täscheluucht ze gesinn. Den Noper huet kuerz drop e Mann gesinn, dee geflücht ass, dat quasi zäitgläich wéi déi éischt Patrullen d'Géigend ugefaangen hu mat ofsécheren.

Mat Hënn huet d'Police nom Abriecher gesicht, ma dat ouni Resultat.

Um Enn huet sech erausgestallt, datt zwou Persounen um Abroch bedeelegt waren. Si haten op der Récksäit vum Haus eng Fënster ofgebrach an am Haus no Wäertgéigestänn gesicht.

D'Täter gi folgendermoosse beschriwwen: Deen een hat eng Camouflagebox an een helle Pullover mat enger Kaputz un. Deen aneren hat eng donkel Box, eng Mutz a Schong mat reflektéierende Sträifen un.

All Informatioune si fir d'Police.