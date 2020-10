Nom Fiasko vum Projet vun der Jugurtsfabrick Fage de leschte Mount wäert een en Donneschdeg gewuer ginn, wéi et am Dossier "Google" virugeet.

Dann nämlech gëtt am Biissener Gemengerot iwwer de PAP um Busbierg ofgestëmmt. Déi Plaz also wou den Datenzenter vum amerikaneschen Internetgigant soll hi kommen.

E Projet deen jo nawell och ëmstridden ass. D'Raphaëlle Dickes mat engem Réckbléck.