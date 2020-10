Um Dikrecher Geriicht fänkt e Méindeg am Nomëtten de Prozess ëm e presuméiert Familljendrama un.

Wéinst Mord, am November 2015, un hirem klenge Jong vun du 6 Méint muss sech eng Fra vun haut 44 Joer virun de Riichter veräntweren. D'Mamm war an den Deeg, nodeems d'Këndche bei Reisduerf dout an der Wäisser Iernz fonnt gi war, an Untersuchungshaft komm.

Dëse Prozess ass op am Ganze 6 Sëtzungen ugesat.