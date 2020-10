Den Automobilist hat gemierkt, datt säi Gefier mat Dämpen ugefaangen huet, ass stoe bliwwen an huet den 112 geruff.

Den Auto huet dorops Feier gefaangen an huet misste vun de Pompjeeë vun Dikrech geläscht ginn. Dat Ganzt huet fir Problemer am Trafic gesuergt. Et ass kengem Mënsch eppes geschitt.