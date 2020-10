Fir d'Regierung soll den Homeoffice en Accord tëscht dem Patron an dem Salarié sinn. Dogéint soll awer en Droit à la Déconnexion kommen.

D'Regierung gesäit keng Necessitéit fir e Recht op Teleaarbecht, dat am Code de Travail verankert wär. Esou e Recht géif den Accord tëscht de Patronen an de Syndikater op d'Kopp geheien. Eng entspriechend Konventioun iwwer den Teletravail kéint geschwënn ënnerschriwwe ginn. Dat huet den Aarbechtsminister Dan Kersch e Méindeg de Moien an der Chamber betount.

Do gouf iwwer d'Petitioun debattéiert, déi eben e Recht fir de Salarié fuerdert, vun doheem aus schaffen ze kënnen. Ronn 5.800 Bierger haten ënnerschriwwen. D'Haaptfuerderung vun de Petitionäre fënnt elo wuel keen Néierschlag am Gesetz.

© Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL

Den Homeoffice soll weder eng Obligatioun nach e Recht sinn, mä ëmmer en Accord tëscht Patron a Salarié, esou d'Approche vun der Regierung. Bei engem méi generellen Thema misst awer legiferéiert ginn, dem Droit à la Déconnexion. Am éischten Trimester 2021 soll de Wirtschafts- a Sozialrot en Avis doriwwer ofginn, esou den Aarbechtsminister Dan Kersch. An de Petitionär Serge Remy kann op d'mannst frou sinn, datt kee Politiker d'Avantagë vum Teletravail a Fro stellt.

Nom Debat huet d'Presidentin vun der Kommissioun fir d'Petitiounen Nancy Kemp-Arendt annoncéiert, dass d'Aarbechtskommissioun sech nach weider mat der Teleaarbecht beschäftege wäert.