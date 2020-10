Eng Dose Kéieren huet sech d'Budgetskontrollkommissioun mat der massiver Budgets-Rallonge fir den Äerd-Observatiouns-Satellit LUXEOSys beschäftegt.

Um Méindeg gouf et eng weider Etapp.

De Satellit - Kaf, Lancement a Gestioun - soll jo amplaz initial 170 lo 309 Millioune kaschten, sou datt sech de Käschtepunkt par Rapport zu 2018 bal verduebelt.

An der Reunioun vun der Kommissioun hunn déi 2 Rapporteren Diane Adehm (CSV) an Guy Arendt hire ronn 100 Säiten décken "Rapport préliminaire" virgestallt, deen d'virleefeg Conclusiounen aus de Reunioune vun der Kommissioun zum LUXEOSys festhält.

Well dee Rapport soll d'Basis fir de Vott vun der finanzieller Rallonge vum Satellit sinn, gouf decidéiert, datt den Text nach muss gekierzt a resuméiert ginn.

Alles an allem wäerten d'Conclusiounen a Kapitele regroupéiert ginn, dat ass d'Roll vun der Arméi a LuxGouvSat am Projet, d'Budgetiséierung an d'ekonomesch Retombéeën. Bis den nächste Méindeg soll dës Versioun vum Rapport an der Kommissioun virleien.

Empfaange goufen jo déi lescht Méint iwwer souwuel d'aktuell Responsabel aus dem Defense-Ministère, Vertrieder vun der Arméi a LuxGouvSat, grad wéi och den Ex-Minister Etienne Schneider, deen de Projet vum Militärsatellit virun de Walen 2018 nach op legislativen Orbit gesat hat.

D'Deputéiert, déi déi lescht Méint iwwer an der Budgetskontrollkommissioun beienee souzen, fir d'Conclusiounen aus deem ganzen Dossier ze zéien, ginn d'Gefill net lass, datt se wärend de verschiddenen Auditiounen reegelrecht ugelunn goufen, well d'Widderspréch an den Aussoen evident wieren.

Am November gëtt de Gesetzprojet, deen d'budgetär Rallonge fir de LUXEOSys aktéiert an der Chamber gestëmmt.

Zu deem Ament vum Vott soll dann eeben den Deputéierten och de Rapport vun der Budgetskontrollkommissioun virleien, sou datt an Zukunft änlech Projeten méi transparent an ouni Kontradiktioune kënnen ofgewéckelt ginn.