De Service Energie vum ILR, dem Institut Luxembourgeois de Régulation huet en Dënschdeg hire Rapport annuel publizéiert.

Stroum, deen aus erneierbare Sourcë produzéiert gëtt, couvréiert 12,2% vum nationalen Verbrauch - de Rescht vum Stroum gëtt haaptsächlech aus Däitschland importéiert. Dat schreift den ILR a sengem Jores-Rapport. Den Institut hält och fest, datt d'Changementer vun de Stroum-Ubidder ganz seele sinn - duerfir ginn d'Leit gefrot aktiv e Verglach ze maachen.

Stroum-Produktioun / De Reportage vum Roy Grotz

An zwar d'Stroumpräisser ze vergläichen a sech da fir dee Stroum-Fournisseur z'entscheeden, deen engem am attraktiivste schéngt. Via de Site calculix.lu ass dat séier an effikass méiglech. Hei kënne 7 Stroum-Ubidder a 5 Gas-Marken objektiv matenee verglach ginn.

Eng Partie Leit man dat - ma de Chiffer vu Stéit oder Firmen, déi effektiv de Stroum-Ubidder changéieren, ass mat engen 1.000 Changementer iwwert d'ganzt Joer gekuckt nach ëmmer immens niddreg, dat bei engen 323.000 Clienten, déi Stroum geliwwert kréien.

Gas-Fournisseure goufen der nëmmen eng 300 Mol gewiesselt bei global engen 91.000 Clienten am ganze Land.

Mat engem negativen Smiley markéiert den ILR dee Fait a schwätzt vun enger Inaktivitéit vun de Verbraucher, mä och engem Manktem un Dynamismus an Innovatioun bei den eenzele Fournisseuren.

Den Institut Luxembourgeois de Régulation observéiert dann och, dass relativ wéineg Leit d'Energie, déi si mat hirer Photovoltaik-Anlag produzéieren, och selwer notzen.

Wéineg privat Stroum-Produzenten, ëmmerhin ginn et der ronn 8.000 - wéissten dann och, datt et méi gënschteg ass, fir seng eegen Energie emol selwer ze brauchen, fir seng Besoinen an nëmmen den Iwwerschoss an de Reseau anzespeisen.

Well zanter dem 1. Januar eng Partie Taxen ewechgefall sinn, ass et awer esou, datt et méi gënschteg ass, säi selwer produzéierte Stroum ze notzen, amplaz dësen un de Reseau weider ze leeden.

Bal all d'Stéit am Land sinn dem ILR no, entretemps mat intelligenten Stroum-Compteuren equipéiert. Par contre ass et e Manko, datt de Gestionnaire vum Reseau dem Fournisseur nach net d'deeglech Donnéeë matdeelt. Duerfir hätt dann och de Verbraucher nëmme schwiereg Accès zu dësen Informatiounen iwwert de Stroumverbrauch. Nei Zerwisser op Basis vun den intelligenten Compteuren loossen dann och op sech waarden - sou d'Conclusioun vum ILR.