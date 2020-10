Enn September waren 17'875 Residente bei der Adem ageschriwwen, dat sinn 650 manner Demandeurs d'emploi ewéi nach Enn August.

Am Joresverglach ass et hei allerdéngs eng Hausse vun 21,7 Prozent.

D'Zuel vun Leit déi op der Sich no enger Aarbecht sinn läit am September bei 6,3 Prozent. Am August louch de Chômagetaux nach bei 6,4 Prozent a virum Lockdown ongeféier bei 5,5 Prozent.

Am September goufen virun allem Métieren am Beräich vun der Comptabilitéit, der Finanz-Kontroll an och Kichenpersonal gesicht.

PDF: Offiziellt Schreiwes vun der Adem

PDF: Chiffres clès vum September 2020