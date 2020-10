D'Direktioun vun Luxguard huet e Méindeg e Sozialplang annoncéiert, deemno wär e Sozial-Konflikt inevitabel, dat schreift den OGBL an engem Communiqué.

Den amerikanesche Glasproduzent hat jo am Juni decidéiert, net méi an en neien Uewen zu Diddeleng z'investéieren an déi zwee Standuerter ze fusionéieren. Nodeems déi Fusioun ofgeschloss ass, géingen elo 49 vun 300 Posten hei am Land um Spill stoen.

PDF: Pressecommuniqué vum OGBL (20.10.20)

Dëst wär een Affront vis-à-vis vun der Delegatioun, sou den OGBL, well si an de leschten Méint alles gemaach hätten, fir dass keen Salarié am plan de maintien dans l'emploi seng Existenz menacéiert gesäit. Fir elo mam Sozialplang virun ze fueren, géing eben den plan de maintien dans l'emploi a Fro stellen, deen d'Entreprise awer nach Ufank September ënnerschriwwen huet.

49 Salariéë si wéi gesot concernéiert. D'Gewerkschaft refuséiert dëse Sozialplang a wäert all hir Moyenen asetzen, fir dass d'Direktioun vun Luxguard dësen zeréck zitt, sou nach den OGBL.