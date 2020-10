Dat sote Vertrieder vun der LSAP, der DP a vun déi Lénk en Dënschdeg am spéide Moien no enger Sëtzung vun der parlamentarescher Santéskommissioun.

Dat ass de Fazit vun enger laanger Sëtzung den Dënschdeg de Moie vun der Chamberkommissioun vun der Santé. Déi Mesuren, déi bestinn, sollen agehale ginn, fir net zu anere mussen iwwerzegoen, huet de Gros vun de Kommissiounsmemberen no där Reunioun gemengt.

Chamberkommissioun vun der Santé / Reportage Eric Ewald

Déi méi beonrouegend Infektiounszuele wären dat eent, d'Situatioun an de Spideeler dat anert, hunn de Gilles Baum an de Mars Di Bartolomeo no där Reunioun gemengt. Dem LSAP-Kommissiounspresident no sollt dofir net aus der Hëft geschoss, mä sollten déi Mesuren, déi bestinn, agehale ginn:

„Et geet net drëm, fir iwwert den Detail ze streiden! Et geet drëm, dass jidderee versteet, dass, wann ee sech net un déi méi verdréilech Moossnamen hält, wann ee mengt et wär net fir sech selwer, mer riskéieren dann, an enger weiderer Phas, zu méi secke Moossname mussen iwwerzegoen!“

D'Chiffere wären eescht, den Dispositif awer gutt, wann en agehale gëtt. Gëtt en allerdéngs ënnerlaf, misste mer eis mat der eegener Nues huelen. Woubäi bei verschäerfte Mesuren déi Falsch géife getraff ginn, sou de Mars Di Bartolomeo.

Fir de Gilles Baum war et virop dëse Constat:

„D'Leit dobausse stelle sech vill Froen, mir an der Chamber stellen eis der och vill. Dofir hu mer och e ganz, ganz groussen Tour de table de Moie gehat. Dobäi sinn déi Explikatiounen, déi an der Pressekonferenz e Samschde gi gi si vun der Madamm Minister, kommentéiert ginn, hannerfrot ginn, mä zu neien Erkenntnisser komme mer zu dësem Moment net!“

D'Infektiounszuele géife wuel stramm, awer net exponentiell an d'Luucht goen, sot den DP-Fraktiounschef. Am ëffentleche Raum hätten och vill Leit hir Mask un, soudass méi eng generell Maskeflicht, wéi vun der CSV verlaangt, net dat wär, wat mer wierklech bräichten. Dee méi virsiichtege Wee, deen eist Land gaangen ass, wär dee richtege gewiescht a weider ze goen.

Och an den Ae vum Marc Baum ass d'Situatioun alarmant, mä nach net op engem Niveau, dee méi aschneidend Moossname géif erfuerderen. De Vertrieder vun déi Lénk sot sech erliichtert, dass d'Regierung kille Kapp behalen hätt:

„Dass se net sou reagéiert huet wéi a Frankräich oder an der Belsch, wou d'Situatioun och, objektiv, eng aner ass! Déi sinn op engem Punkt, wou hir Spidolskapazitéiten et net méi packen, wat méi awer, mengen ech, iwwert déi Länner ausseet. Zu Lëtzebuerg si mer glécklecherweis do nach net a vun dohier menge mer, dass d'Regierung do wierklech ganz besonne gehandelt huet!“

D'Zuele missten awer am A behale ginn, fir dass et net zu engem exponentielle Wuesstem kënnt, de Marc Baum fënnt nämlech net, dass ee kéint soen, et wär een op der gewonnener Säit.

Deem géintiwwer steet d'Positioun vun der CSV, déi sech fir méi eng generell Maskeflicht am ëffentleche Raum ausgeschwat huet. Wat déi aner genannte Parteien als - de Moment - net sënnvoll betruechten.

An der Sëtzung en Dënschdeg de Moie gouf mam Mars Di Bartolomeo e Rapporteur genannt fir en neit Covid-Gesetz, dat e puer Prezisioune wäert bréngen an et dierft „keng Deeg a Wochen daueren, bis dat gestëmmt gëtt!“