Och knapps eng Woch no der Presentatioun vum Staatsbudget 2021 dréint sech hannert de Kulissen an der Chamber vill ronderëm den Budget.

Den Dënschdeg de Moie war de Finanzminister Pierre Gramegna nees an der Chamber an der zoustänneger Kommissioun, zesumme mat den héije Beamten aus der Inspection Générale des Finances a Representantë vum Tresor.

D'Deputéiert vu Majoritéit an Oppositioun haten d'Geleeënheet, sech nach eng Kéier iwwer déi grouss Linnen am Budgetsprojet ze renseignéieren. Virop natierlech d'Mesure, dass an Zukunft d'Geschäfter vu Fonge mat Lëtzebuerger Immobilie vum 1. Januar u mat 20% besteiert ginn. Fir de Pierre Gramegna ass dat vill méi ewéi eng kleng Korrektioun, wéi hien den Dënschdeg de Moie betount huet. "Mir hunn elo jorelaang driwwer geschwat. D'Oppositioun huet gedréckt. Leit vu baussen hu gedréckt, dass mir sollen eppes maachen op de Fonds d'Investissement spécialisé immobilier. An elo maache mir dat. Ech gesinn och guer net, firwat dass dat elo minimalistesch kommentéiert gëtt, an der Hisiicht, dass déi elo forfaitairement 20 Prozent bezuelen op de Loyeren, déi se erakréien, 20 Prozent op der Plus-value. Dat ass ganz änlech ewéi dat bei Privatpersounen ass, well si kënne bei de Loyeren, déi se kréien, jo d'Käschten ofzéien a si kréien den Taux d'investissement accéléré, wat an engem Fong net méiglech ass. Dat heescht, mir hunn hei eng gutt Léisung fonnt, déi d'Strukture vun der Fongenindustrie net blesséiert."

De Pierre Gramegna

Déi ominéis Stock Options ginn d'nächst Joer ofgeschaaft. Méi kéint een net maachen ewéi se ofzeschafen, betount de Finanzminister. Nawell misst een als Start-Up-Natioun kompetitiv bleiwen. Deemno gëtt eng Primm fir grouss Talenter aus dem Ausland, sougenannt ''Expats'' adaptéiert. Den David Wagner vun déi Lénk an de Gilles Roth vun der CSV hu Bedenken, ob domat net en neit ''Schlupflach'' geschaaft gëtt.

U sech sollten an der Finanzkommissioun den Dënschdeg de Moien och d'Preparative fir d'Orientéierungsdebatt iwwer déi nei Steierreform ugoen. Dozou ass een awer net méi komm. De Kommissiounspresident André Bauler vun der DP huet gesot, bis e Freideg sollten d'Deputéiert sech Froen iwwerleeën, déi se an deem Kontext wéilten opschaffen. An de Fong vun der Matière kéint een awer wuel eréischt am Januar respektiv Februar goen. Fréistens am Juni 2021 kéint een domat rechnen, dass am Plenum iwwer e Projet fir d'Steierreform debattéiert ka ginn. Warscheinlech souguer éischter fir d'Rentrée am Hierscht 2021, esou den André Bauler nach.