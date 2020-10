Fuerscher schwätze vun enger exponentieller Entwécklung a vun engem eventuell kritesche Moment, dee sech weider verschlëmmere kéint.

Déi aktuell Entwécklung vun de Corona-Infektioune kéint an engem kritesche Stadium sinn, dee sech weider verschlëmmert. E gréissert Bewosstsinn an/oder Mesuren, déi kierperlech Kontakter limitéieren, kéinten néideg sinn, dat schreiwen d'Wëssenschaftler vun der Lëtzebuerger Covid-19 Task Force an hirer neister Analys.

Leschte Freideg ass d'Analys geschriwwe ginn a bezitt sech op d'Entwécklung déi lescht Woch. E Méindeg ass d'Dokument um Internetsite online gesat ginn.

D'Fuerscher schwätzen am Pabeier vun engem exponentielle Wuesstem. Dat heescht, d'Zuele verduebele sech iwwert e gewëssenen Zäitraum. D'Verduebelungszäit louch elo bei 5,5 Deeg; d'Woch virdru waren et nach 7 Deeg. Den effektive Reproduktiounstaux ass vun 1,14 op 1,31 an d'Luucht gaangen.

D'lescht Woch goufen et 157 nei Fäll den Dag, 7 Deeg virdru waren et der 91. Et sinn déi héchsten Zuelen zanter dem Ufank vun der Epidemie. Dësen Trend kéint zu enger exponentieller Dynamik féieren, déi net méi ze kontrolléiere wär. D'Fuerscher schreiwe bewosst am Konjunktiv. Dat wär also méiglech. Et ass net sécher, datt et sou kënnt.

Maximal 370 nei Fäll den Dag kéinten et ugangs Dezember ginn, hunn d'Wëssenschaftler an hire Projektiounen ausgerechent. Dat ass duebel sou vill wéi nach an de Projektioune vun der Woch virdrun. D'Previsiounen hätte sech an de leschte Woche verschlechtert.

Rekord un Neiinfektiounen

De Virus ass méi present an der Populatioun. Dat weisen och d'Resultater vun de Large-Scale-Tester. De Prevalenztaux ass op 2,5% geklommen.

Et sinn déi héchsten Zuele vun Neiinfektiounen, déi mer bis ewell haten. Am Summer waren d'Zuelen erofgaangen, well d'Leit manner Kontakter haten an d'Wieder besser war an ee sech méi dobaussen opgehalen huet. Déi aktuell Entwécklung géif weisen, datt de Social distancing an d'Hygiène-Mesuren net esou effektiv waren, fir d'Zuelen elo an der zweeter Well erofzedrécken. Méi Oppassen an/oder nei Moosname kéinten néideg sinn, fir méi uerg Fäll an Doudeger ze verhënneren.

Déi niddreg Zuel vun Intensivbetter, déi besat sinn, a vun den Doudege wärend der zweeter Well wäre warscheinlech op eng besser medezinesch Behandlung zréckzeféieren an datt méi jonk Leit den Ament betraff sinn. Mä wéi sech dat weider entwéckelt, wär schwiereg virauszesoen, hält d'Covid-19 Task Force fest.